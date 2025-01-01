Lenßen & Partner
Folge 152: Russin in Todesgefahr
22 Min.Ab 12
Kaspar Leutner erteilt Lenßen & Partner einen scheinbar harmlosen Auftrag: Während seiner Geschäftsreise sollen die Ermittler auf sein russisches Patenkind Tatjana Petrova (16) aufpassen - sie ist vor kurzem Waise geworden und versteht kein Deutsch. Doch der Auftrag entpuppt sich als äußerst gefährlich: Leutner wird ermordet. Die Ermittlungen ergeben, dass er nicht der war, als der er sich ausgab. Die Situation spitzt sich zu, als Tatjana Petrova spurlos verschwindet ...
