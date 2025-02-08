Zum Inhalt springenBarrierefrei
Familie in der Schuldenfalle

SAT.1Staffel 3Folge 159vom 08.02.2025
22 Min.Folge vom 08.02.2025Ab 12

Günther Wert weiß nicht mehr, wie er seine Frau Rita und seine drei Kinder ernähren soll. Die größten Sorgen macht er sich um seinen ältesten Sohn: Die Täterbeschreibung eines Tankstellenräubers passt genau auf Jochen. Lenßen & Partner sollen ermitteln, ob der 17-jährige Lehrling tatsächlich einen bewaffneten Überfall begangen hat. Die Ermittler finden heraus, dass Jochen eine große Summe Geld und eine Waffe versteckt.

