Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Schüsse aus der Dunkelheit

SAT.1Staffel 3Folge 184vom 15.03.2025
Schüsse aus der Dunkelheit

Schüsse aus der DunkelheitJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 184: Schüsse aus der Dunkelheit

22 Min.Folge vom 15.03.2025Ab 12

Ein harmloses Mandantengespräch mit Ute Paulsen und deren Tochter Kerstin Mölling endet tragisch: Eine maskierte Gestalt schießt die junge Frau auf offener Straße nieder - Kerstin Mölling ist schwer verletzt. Als ihr Herz versagt, versuchen die Sanitäter, sie wiederzubeleben. Ute Paulsen ist am Ende ihrer Kräfte. Der Ehemann des Opfers, Jan Mölling, verhält sich auffällig. Dann eine überraschende Wende: Kerstin Mölling scheint ein Doppelleben zu führen!

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen