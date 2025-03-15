Schüsse aus der DunkelheitJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 184: Schüsse aus der Dunkelheit
22 Min.Folge vom 15.03.2025Ab 12
Ein harmloses Mandantengespräch mit Ute Paulsen und deren Tochter Kerstin Mölling endet tragisch: Eine maskierte Gestalt schießt die junge Frau auf offener Straße nieder - Kerstin Mölling ist schwer verletzt. Als ihr Herz versagt, versuchen die Sanitäter, sie wiederzubeleben. Ute Paulsen ist am Ende ihrer Kräfte. Der Ehemann des Opfers, Jan Mölling, verhält sich auffällig. Dann eine überraschende Wende: Kerstin Mölling scheint ein Doppelleben zu führen!
