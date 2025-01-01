Lenßen & Partner
Folge 37: Unschuld eines Jungen
22 Min.Ab 12
Ingo Lenßen wird Zeuge eines Beziehungsstreits vor einem Reisebüro. Der griechische Reiseveranstalter Nico Karadopoulos muss sich gegenüber seiner Lebensgefährtin Marianne Bach rechtfertigen. Ein Unbekannter hat das Wort "Kinderschänder" auf das Schaufenster gesprüht. Marianne Bach befürchtet ein Vergehen an ihrer Tochter Luise (16).
