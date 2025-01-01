Lenßen & Partner
Folge 70: Mysteriöse Vaterliebe
22 Min.Ab 12
Mareike Helgenberger plagt die Ungewissheit: Sie hat den Verdacht, dass ihr Mann Felix sexuelles Interesse an seiner 17-jährigen Tochter Saskia hat. Seitdem sie mit ihrem ersten Freund, Philipp Sayters, zusammen ist, ist Felix wie verändert. Er benimmt sich wie ein eifersüchtiger Liebhaber und versucht mit allen Mitteln, die Beziehung der beiden auseinander zu bringen. Auch vor Gewalt und Bestechung schreckt er nicht zurück. Die Ermittler decken schockierende Geheimnisse auf ...
