Lenßen & Partner
Folge 89: Der unheimliche Verehrer
22 Min.Ab 12
Die 22-jährige Bogenschützin Irene Tölz wird kurz vor den Ausscheidungswettkämpfen zu den Deutschen Meisterschaften Opfer von kuriosen Anschlägen: In der Umkleide findet sie ein durchbohrtes Schweineherz. Als die Sehne ihres Bogens manipuliert wird, verliert sie beinahe ihr Augenlicht. Hauptverdächtig ist ihre größte Konkurrentin: Anke Brecht. Will sie Irenes Teilnahme verhindern? Ein Heiratsantrag lenkt den Verdacht dann auf den psychisch labilen Gerätewart Till Kopper.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick