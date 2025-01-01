Lenßen & Partner
Folge 98: Doppelte Verführung
22 Min.Ab 12
Die eineiigen Zwillingsschwestern Janine und Mandy Schmidtke bitten Ingo Lenßen um Personenschutz. Die Friseurin Mandy konnte nur knapp einer Vergewaltigung entgehen - bei den ersten Ermittlungen fällt der Friseurmeister Markus Happel auf. Den Aussagen der Friseurin Tamara Dietz und ihrem Bruder Norman ist zu entnehmen, dass Mandy ohne Führsprache von Markus Happel bereits entlassen worden wäre. Plötzlich nimmt der Fall eine entscheidende Wendung ...
