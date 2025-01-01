Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Killer-Video

SAT.1Staffel 4Folge 11
22 Min.Ab 12

Tanja Rust lebt seit fünf Tagen in Angst: Die 25-Jährige hat sich mit ihrem Freund ein Horrorvideo angesehen - angeblich soll jeder, der es sieht, innerhalb einer Woche sterben. Ihr Freund Oliver wurde tatsächlich drei Tage später auf bestialische Weise ermordet. Die Mandantin ist sich sicher, dass sie das nächste Opfer ist. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Video und dem Tod von Oliver Block? Katja Hansen und Tekin Kurtulus haben bald einen Verdächtigen gefunden ...

