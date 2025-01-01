Lenßen & Partner
Folge 118: Tödlicher Kanzlei-Umzug
22 Min.Ab 12
Die Detektive Sandra Nitka und Christian Storm koordinieren die Umzugsarbeiten der Kanzlei. Plötzlich wird die Ermittlerin von einem der Umzugshelfer niedergeschlagen und entführt. Der Täter entkommt mit einem Safe, in dem sich die Geheimadressen ehemaliger Mandanten befinden. Schnell stellt sich heraus, auf wen Jussuf Kaleb es abgesehen hat ...
