Lenßen & Partner
Folge 136: Der sündige Tennislehrer
22 Min.Ab 12
Wolf Sollmann (45) vermutet, dass seine Frau Sabine (38) fremdgeht - häufiger Tennisunterricht und Männerwäsche in ihrer Sporttasche machen den Unternehmer stutzig. Bei der Observation bewahrheiten sich seine Befürchtungen: Die Ermittler beobachten Sabine Sollmann mit ihrem Tennislehrer unter der Dusche. Doch als Sascha Heidenreich (27) sich auch noch intensiv für die Tochter des Mandanten "interessiert", eskaliert die Situation.
