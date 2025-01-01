Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sexterror am Fließband

SAT.1Staffel 4Folge 157
Folge 157: Sexterror am Fließband

22 Min.Ab 12

Sven Nagel hat in der Arbeitskleidung seiner Frau Evelin eine professionelle Minikamera gefunden. Der berufsunfähige Schreiner kann sich nicht vorstellen, was sie damit machen will, sie ist seit Kurzem sehr verschlossen und gibt sich geheimnisvoll. Sandra Nitka und Christian Storm observieren die Zielperson an ihrem Arbeitsplatz und beobachten, dass die Frau von ihren Kollegen gequält wird ...

