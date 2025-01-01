Lenßen & Partner
Folge 158: Giftige Eifersucht
22 Min.Ab 12
Marlies Steinert bittet um Hilfe: Sie beschuldigt ihre Schwiegertochter Anne, ihren Sohn Tom vergiften zu wollen, um seine Lebensversicherung zu bekommen. Während die Ermittler Beweise suchen, werden sie Zeugen eines Anschlages: In die Lüftung des Autos von Tom wurde Buttersäure geschüttet. Der Verdacht auf seine Frau erhärtet sich, als sie sich mit ihrem Ex-Kollegen Manuel Jochum trifft. Lenßen & Partner erkennen zu spät, dass es sich um einen Auftragskiller handeln könnte ...
