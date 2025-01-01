Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Gnadenlose Geldgier

SAT.1Staffel 4Folge 183
Gnadenlose Geldgier

Lenßen & Partner

Folge 183: Gnadenlose Geldgier

22 Min.Ab 12

Helen Bischoff glaubt, dass Laura, die 24-jährige Frau ihres Vaters, ein Verhältnis hat. Die Ermittler beobachten, dass die Ehe zwischen Laura und Karl-Heinz Bischoff (48) anscheinend zerrüttet ist. Hat sie ihn wirklich nur wegen des Geldes geheiratet? Der Verdacht erhärtet sich, als die Ermittler Laura mit einem Unbekannten auf ein Hotelzimmer gehen sehen ...

