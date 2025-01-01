Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Der Einbrecher im Schrank

SAT.1Staffel 4Folge 23
Der Einbrecher im Schrank

Der Einbrecher im SchrankJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 23: Der Einbrecher im Schrank

22 Min.Ab 12

Petra Schrein alarmiert Lenßen & Partner, weil sie telefonisch gewarnt wurde, dass sich in ihrer Wohnung ein Einbrecher versteckt hält. Tatsächlich entdecken Sandra Nitka und Christian Storm Johannes Dierks - schwer verletzt fällt er aus einem Schrank. Zeitgleich verschwindet Björn Merten - der Lebensgefährte der Mandantin muss gefunden werden. Die Suche führt die Ermittler zu Nathalie von Krausberg, wo die Ermittler auf einen Sumpf aus Geld, Sex und Lügen stoßen...

