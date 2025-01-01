Zum Inhalt springenBarrierefrei
Doppelleben eines Vaters

Folge 27: Doppelleben eines Vaters

22 Min.Ab 12

Paul Kastrop befürchtet, dass sein Vater Joseph eine Affäre und ein uneheliches Kind hat. Im Zuge der Observation taucht eine schöne Architektin auf, die offensichtlich auch die Mutter des Kindes ist. Doch die Ermittlungen ergeben: Es gibt noch eine weitere Frau in Joseph Kastrops Leben, auch sie könnte die Mutter des Jungen sein. Bei weiteren Recherchen geraten die Detektive in Bedrängnis...

