Lenßen & Partner

Mordversuch aus Verzweiflung

SAT.1Staffel 4Folge 35
Folge 35: Mordversuch aus Verzweiflung

21 Min.Ab 12

Margaret Janusch ist sich sicher: Ihre Schwiegertochter Karla betrügt ihren Sohn David! Während der Observation von Karla Janusch trifft sie sich tatsächlich mit einem anderen Mann. Im Zuge der Ermittlungen bekommen die Detektive mit, wie Karla ihrer Schwiegermutter den Tod wünscht. Am nächsten Tag wird sie tatsächlich Opfer eines Anschlags. Der vermeintliche Geliebte gerät schnell ins Visier der Ermittler. Doch dann nimmt der Fall eine dramatische Wendung ...

