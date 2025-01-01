Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rivalinnen im Schnee

SAT.1Staffel 4Folge 46
Folge 46: Rivalinnen im Schnee

22 Min.Ab 12

Aus einem österreichischen Skidorf wendet sich Corinna Wüst an Lenßen & Partner: Ein Unbekannter will sie hindern, an der Wahl zur "Miss Schneekönigin" teilzunehmen. Unter Verdacht stehen die Hauptkonkurrentin und Erzfeindin Yvonne Stiglmaier und deren ehrgeiziger Vater. Die Ermittler können die Mandantin vor dem sexuellen Missbrauch durch Peter Tebold retten - ein Unbekannter hat ihn dazu animiert.

SAT.1
