Lenßen & Partner
Folge 56: Der Pfarrer und die Hure
22 Min.Folge vom 09.08.2025Ab 12
Pfarrer Joseph Breme ist Opfer einer Rufmordkampagne geworden - er verdächtigt das Ehepaar Tobias und Jutta Kissler. Die seelsorgerische Arbeit des Pfarrers im Rotlichtmilieu ist den erzkonservativen Gemeindemitgliedern ein Dorn im Auge. Als "neue Nachbarn" gewinnen Sandra Nitka und Christian Storm das Vertrauen der Verdächtigen. Doch bevor die Ermittlungen Ergebnisse aufweisen, spitzt sich die Situation für den Pfarrer zu...
