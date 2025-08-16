Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 4Folge 59vom 16.08.2025
22 Min.Folge vom 16.08.2025Ab 12

Seit dem tödlichen Autounfall seiner Frau ist Oliver Merkel alleinerziehend. Der Vater hat allen Grund zu der Annahme, dass der fünfjährige Gabriel nicht sein eigener Sohn ist. Aufgrund alter Liebesbriefe seiner Frau und einem Vaterschaftstest gerät der gemeinsame Bekannte Björn Reimers ins Visier der Ermittler. Der Weltenbummler hatte eine Affäre mit der Frau des Mandanten. Ist er der biologische Vater des Fünfjährigen? Bei einer Gegenüberstellung kommt es zum Eklat...

SAT.1
