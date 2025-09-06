Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Die blonde Versuchung

SAT.1Staffel 4Folge 69vom 06.09.2025
Die blonde Versuchung

Folge 69: Die blonde Versuchung

22 Min.Folge vom 06.09.2025Ab 12

Erika Horn vermutet, dass ihr Sohn Michael von seiner Verlobten Angelika Daum betrogen wird. Da Sandra Nitka zu einer Hochzeitsfeier eingeladen ist, hat Ingo Lenßen kurzfristig Corinna Merz engagiert, um Beweise für die Untreue zu finden. Zur Überraschung der Ermittler stellt sich jedoch heraus, dass der Sohn der Mandantin eine Affäre mit der jungen Ines Kolland hat. Heimlich wird das Liebespaar von dem Spanner Peter Schneider beobachtet ...

