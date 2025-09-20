Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Jagd auf die Ermittler

SAT.1Staffel 4Folge 75vom 20.09.2025
Jagd auf die Ermittler

Lenßen & Partner

Folge 75: Jagd auf die Ermittler

22 Min.Folge vom 20.09.2025Ab 12

Auf Sandra Nitka wird im Stadtpark ein Anschlag verübt - ein Bekennerschreiben macht deutlich, dass sich ein durch Lenßen & Partner verurteilter Ex-Häftling rächen will. Eine genauere Recherche schränkt den Kreis der Verdächtigen auf vier Verbrecher ein. Der Erpresser Jörg Teichner und der Bankräuber Ottmar Selig haben für die Tatzeit jeweils ein Alibi ...

