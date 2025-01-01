Lenßen & Partner
Folge 93: Die Bombe tickt
23 Min.Ab 12
Ingo Lenßen bekommt am späten Abend ein geheimnisvolles Paket zugestellt - darin eine Stoppuhr. Ein mysteriöser Anrufer gibt ihm zwölf Stunden Zeit, ein blutiges Spiel zu spielen, dann legt der unbekannte Mann auf. Anfänglich nehmen Lenßen und sein Team den Anrufer nicht ernst, aber dann wird klar, dass es sich um einen Vollprofi handelt, der es auf das Leben des Rechtsanwalts abgesehen hat ...
