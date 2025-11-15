Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Der dubiose Pizzaservice

SAT.1Staffel 4Folge 95vom 15.11.2025
Der dubiose Pizzaservice

Folge 95: Der dubiose Pizzaservice

22 Min.Folge vom 15.11.2025Ab 12

Die alleinerziehende Dagmar Behnke (36) braucht Ingo Lenßens Hilfe, weil ihr Sohn Niko Behnke (17) verschwunden ist - er leidet an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung und muss seine Medikamente regelmäßig nehmen. Dagmar Behnke vermutet, dass Nikos Freundin Mira Edel (19), eine professionelle Stripperin, etwas mit dem Verschwinden ihres Sohnes zu tun haben könnte.

