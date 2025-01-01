Mordversuch auf dem AusflugsschiffJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 111: Mordversuch auf dem Ausflugsschiff
22 Min.Ab 12
Ulrike Minz erhält Morddrohungen. Ingo Lenßen und Christian Storm treffen die völlig verängstigte Frau an ihrem Arbeitsplatz, einem Ausflugsschiff. Nur knapp können sie einen Mordanschlag verhindern. Ulrike Minz erklärt, dass sie zwei Jahre lang von Francesco Maldini und seinem Bruder Edoardo zum Betteln gezwungen wurde. Vor einem halben Jahr gelang ihr die Flucht ...
