SAT.1Staffel 5Folge 115vom 01.11.2021
22 Min.Folge vom 01.11.2021Ab 12

Der Student Leon Hildebrandt macht sich große Sorgen um seine Freundin Milly Geißler. Die junge Frau wollte vor zwei Tagen einen Job als Aushilfe in einer Puppenfabrik beginnen und ist seither spurlos verschwunden. Sebastian Thiele und Katja Hansen geben sich als Verwandte der Vermissten aus und befragen die Angestellten der Fabrik ...

SAT.1
