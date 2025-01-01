Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 129
21 Min.Ab 12

Ingo Lenßen wird von einem Pornofilmdarsteller um Hilfe gebeten. Er wird seit mehreren Wochen von einem Stalker verfolgt. Ziemlich schnell fällt der Verdacht der Ermittler auf die Freundin des Pornostars. Sie wollte sich an ihrem Freund rächen, da er ihr verheimlicht hatte, dass er Pornostar ist. Der Fall scheint gelöst - doch dann erreicht die Ermittler ein Hilferuf des Mandanten.

SAT.1
