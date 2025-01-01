Entführung bei der ProbefahrtJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 134: Entführung bei der Probefahrt
22 Min.Ab 12
Ingo Lenßen überlegt sich, ein Auto zu kaufen und macht eine Probefahrt mit der Frau des Besitzers. Als sie an einem Gasthof kurz anhalten, verschwindet die Beifahrerin plötzlich spurlos. Kurz darauf erhält ihr Ehemann einen abgeschnittenen Finger mit einer Lösegeldforderung. Seine Frau wurde entführt!
