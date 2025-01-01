Lenßen & Partner
Folge 155: Tödliches Praktikum
22 Min.Ab 12
Ein junger Architekturstudent ist während seines Praktikums nachts auf einer Baustelle tödlich verunglückt. Seine Mutter glaubt nicht an einen Unfall, sie geht von Mord aus. Ein Ermittler der Kanzlei Lenßen & Partner schleust sich als Bauarbeiter ein. Schon bald muss er erfahren, dass auf der Baustelle tatsächlich raue Sitten herrschen und wird selbst zum Opfer seiner sadistischen Kollegen.
