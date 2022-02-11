Ermittler auf der FluchtJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 166: Ermittler auf der Flucht
22 Min.Folge vom 11.02.2022Ab 12
Sebastian Thiele sucht eine neue Herausforderung und kündigt bei Lenßen & Partner. Ein alter Schulfreund erteilt ihm einen brisanten Observierungsauftrag. Dabei wird der ehemalige Ermittler Zeuge, wie eine junge Frau erschossen wird. Der Schütze ist sein Exchef Ingo Lenßen! Für Sebastian Thiele beginnen die aufregendsten Stunden seines Lebens.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick