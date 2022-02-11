Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Ermittler auf der Flucht

SAT.1Staffel 5Folge 166vom 11.02.2022
Ermittler auf der Flucht

Ermittler auf der FluchtJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 166: Ermittler auf der Flucht

22 Min.Folge vom 11.02.2022Ab 12

Sebastian Thiele sucht eine neue Herausforderung und kündigt bei Lenßen & Partner. Ein alter Schulfreund erteilt ihm einen brisanten Observierungsauftrag. Dabei wird der ehemalige Ermittler Zeuge, wie eine junge Frau erschossen wird. Der Schütze ist sein Exchef Ingo Lenßen! Für Sebastian Thiele beginnen die aufregendsten Stunden seines Lebens.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen