Lenßen & Partner

Die lebendige Wasserleiche

SAT.1Staffel 5Folge 171
Die lebendige Wasserleiche

Die lebendige WasserleicheJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 171: Die lebendige Wasserleiche

22 Min.Ab 12

Ein tragischer Motorradunfall erweckt die Neugier der Ermittler. Ein Rocker ist von der Straße abgekommen und hat aufgrund der schweren Verletzungen sein Gedächtnis verloren. Alle Indizien sprechen für einen perfekt geplanten Mord. Der Verdacht erhärtet sich, als die Ermittler einen gefälschten Abschiedsbrief beim Mandanten finden. Ausgerechnet sein Zwillingsbruder hat ein Motiv: Er liebt die Frau seines Bruders. Steckt er wirklich hinter den Mordanschlag?

