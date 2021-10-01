Überfall am GeldautomatJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 38: Überfall am Geldautomat
22 Min.Folge vom 01.10.2021Ab 12
Sandra Nitka und Christian Storm werden an einem Geldautomaten Zeugen eines brutalen Überfalls. Das Opfer Marius Simoneck kommt mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus und fällt ins Koma. Seine Mutter Beate Simoneck bittet Ingo Lenßen um Hilfe. Mit wem hatte das Opfer vor dem Gewaltverbrechen Kontakt?
