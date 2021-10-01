Zum Inhalt springenBarrierefrei
Überfall am Geldautomat

SAT.1Staffel 5Folge 38vom 01.10.2021
Folge 38: Überfall am Geldautomat

22 Min.Folge vom 01.10.2021Ab 12

Sandra Nitka und Christian Storm werden an einem Geldautomaten Zeugen eines brutalen Überfalls. Das Opfer Marius Simoneck kommt mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus und fällt ins Koma. Seine Mutter Beate Simoneck bittet Ingo Lenßen um Hilfe. Mit wem hatte das Opfer vor dem Gewaltverbrechen Kontakt?

