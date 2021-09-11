Lenßen & Partner
Folge 50: Diebstahl aus Liebe
22 Min.Folge vom 11.09.2021Ab 12
Aus dem Restaurant von Harald und Elvira Schenker verschwindet Geld. Katja Hansen und Mark Blomberg schleusen sich als Mitarbeiter in das Lokal ein. Nach kurzer Zeit gerät der Koch Werner Dopjans ins Visier der Ermittler. Er hat finanzielle Probleme und schikaniert seinen Chef. Die Diebstähle hören nicht auf, obwohl dem Koch längst gekündigt wurde. Der Fall nimmt eine überraschende Wende ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick