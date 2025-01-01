Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 51
21 Min.Ab 12

Doris Krause ist verzweifelt: Sie ist davon überzeugt, dass ihr Sohn Heiko schwul ist. Auf Grund dessen wurde er anscheinend verprügelt. Auch ihr Auto wurde mit "Schwule Sau" beschmiert. Die Ermittlungen führen in eine Schwulenbar. Dort beobachten die Ermittler einen heftigen Streit zwischen Heiko und seinem angeblichen Geliebten Kai Neuberger ...

SAT.1
