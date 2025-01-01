Lenßen & Partner
Folge 63: Ekelhafte Ostergrüße
22 Min.Ab 12
Der Pralinenladen von Harry Bender wird sabotiert. Jemand verschickt in seinem Namen Schokoladenpäcken mit ekligen Zusätzen an die Stammkunden. Es wurde sogar schon ein Schweineauge gefunden. Die Spur führt zu Mareike Zorn, einer ehemaligen Angestellten des Ladens. Doch es tut sich auch noch ein zweiter Verdächtiger auf: Vito Venturi, der Exfreund der Tochter des Mandanten ...
