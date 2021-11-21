Todesangst im RollstuhlJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 85: Todesangst im Rollstuhl
22 Min.Folge vom 21.11.2021Ab 12
Moritz Klinge hatte einen Autounfall: Seine Radschrauben wurden manipuliert. Seitdem sitzt der Unternehmer im Rollstuhl und der Schuldige läuft frei herum. Sandra Nitka und Christian Storm observieren einen Pizzabäcker. Wollen sich Angelo Cavallo und seine Frau Gina für die gekündigte Pacht ihrer Pizzeria rächen, oder spielt Britta Klinge ein falsches Spiel mit ihrem Ehemann?
