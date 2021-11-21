Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 5Folge 85vom 21.11.2021
Folge vom 21.11.2021Ab 12

Moritz Klinge hatte einen Autounfall: Seine Radschrauben wurden manipuliert. Seitdem sitzt der Unternehmer im Rollstuhl und der Schuldige läuft frei herum. Sandra Nitka und Christian Storm observieren einen Pizzabäcker. Wollen sich Angelo Cavallo und seine Frau Gina für die gekündigte Pacht ihrer Pizzeria rächen, oder spielt Britta Klinge ein falsches Spiel mit ihrem Ehemann?

