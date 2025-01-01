Geiselnahme in der AutowerkstattJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 86: Geiselnahme in der Autowerkstatt
22 Min.Ab 12
Katja Hansen und Sebastian Thiele helfen einem jungen Pärchen bei einer Autopanne. An einer Reparaturwerkstatt angekommen, entlarvt eine Radio-Fahndungsmeldung das Pärchen als entflohene Strafgefangene: die flüchtige Sina Breitzke und ihr Handlanger Tobias Schottenloher nehmen die schwangere Angestellte Julia Stauber und den Ermittler als Geisel - Katja Hansen kann fliehen ...
