SAT.1Staffel 5Folge 88
Folge 88: Richterin unter Druck

21 Min.Ab 12

Im Gericht treffen die Ermittler zufällig auf die weinende Richterin Judith Palmer, deren Sohn Tom entführt wurde. Die Spur führt zu dem Ex-Häftling Karsten Temper. Scheinbar will er sich für seine Verurteilung an ihr rächen. Doch dann werden Sandra Nitka und die Mandantin Opfer eines brutalen Überfalls. Offenbar hat sich eine ganze Gruppe von Verurteilten zusammen getan ...

