Lenßen & Partner

Der rätselhafte Zahlencode

SAT.1Staffel 5Folge 89
Der rätselhafte Zahlencode

Lenßen & Partner

Folge 89: Der rätselhafte Zahlencode

21 Min.Ab 12

Die junge Prostituierte Rina Wilke bittet Lenßen & Partner verzweifelt um Hilfe: Ihre Kollegin Tessa Lobing wurde auf dem Parkplatz vor dem Bordell entführt. Der Erpresser fordert ein geheimnisvolles Amulett. Bei der Betrachtung des Schmuckstücks fällt der Ermittlerin ein eingravierter Zahlencode auf. Führt dieser Code Lenßen & Partner zu der Vermissten?

