Die misshandelte TeenagerinJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 91: Die misshandelte Teenagerin
22 Min.Folge vom 26.11.2021Ab 12
Ingo Lenßen findet auf der Straße ein verstörtes Mädchen namens Jutta Barent. Ihr Vater Helmut macht sich große Sorgen um seine Tochter. Sie verschweigt, wer ihr das blaue Auge geschlagen hat. Die Ermittler observieren das Mädchen. Steckt ihr eifersüchtiger Freund hinter den Anschlägen? Oder hat sie Ärger an ihrem Arbeitsplatz in der Gärtnerei?
