Lenßen & Partner
Folge 93: Das perfekte Alibi
22 Min.Ab 12
Bei einem Termin mit seinem Steuerberater Otto Merzen (36) wird Christian Storm Zeuge einer Lösegeldforderung. Ein brutaler Verbrecher hat Tanja Merzen (32), die Frau des Steuerberaters, entführt. Er will 100.000 Euro in knapp vier Stunden, sonst bringt er sein Opfer um. Ein grausames Entführungsvideo macht den Ernst der Lage deutlich. Ein dramatischer Wettlauf gegen die Zeit beginnt ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick