Die skrupellosen TennisbiesterJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 97: Die skrupellosen Tennisbiester
22 Min.Ab 12
Hanne Beerbaum glaubt, dass sie von ihrem Ehemann mit der 15-jährigen Sina betrogen wird. Katja Hansen und Sebastian Thiele schleusen sich in die Tennisschule von Lars Beerbaum ein. Tatsächlich hat er zu seiner Schülerin ein enges Verhältnis. Als die Ermittler beobachten, wie Sinas Mutter Beerbaum klar macht, dass sie gegen diese Beziehung sei, scheint der Fall klar.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick