Lenßen & Partner
Folge 105: Von der Exfrau ausgesaugt
22 Min.Folge vom 19.06.2022Ab 12
Die Ermittler suchen einen Vermissten. Dabei stoßen sie auf sein Videotagebuch. Der Mann lebt am Existenzlimit. Seine Exfrau hat ihn finanziell ruiniert. Als die Ermittler sie damit konfrontieren, eskaliert die Situation, und Sebastian Thiele wird schwer verletzt. Steckt die Exfrau hinter dem Verschwinden ihres Mannes, weil er nicht mehr zahlen konnte? Und wie weit wird sie noch gehen?
