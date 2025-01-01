Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Giftanschlag auf die Ermittler

SAT.1Staffel 6Folge 111
22 Min.Ab 12

Die Ermittler erhalten den Auftrag, den Geschäftsführer einer Chemiefabrik aus der Geiselhaft zu befreien. Der Chemiker hat ein tödliches Gift entwickelt, das die Täter verkaufen wollen. Bei dem dramatischen Rettungsversuch geraten die Detektive selbst in die Fänge der Gangster und werden gezwungen, das Gift zu trinken. Der Geschäftsführer besitzt ein Gegenmittel, doch es wurde noch nie erprobt...

