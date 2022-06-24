Panik vor den TerrorkindernJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 114: Panik vor den Terrorkindern
23 Min.Folge vom 24.06.2022Ab 12
Kurz vor der Verlobungsfeier wird dem Mandanten der Ring gestohlen. In seiner Verzweiflung über den Verlust des wertvollen Familienerbstückes wendet er sich an Lenßen & Partner. Bei der Suche nach dem Diebesgut stoßen die Ermittler auf einen kriminellen Jugendring. Wird es den Ermittlern gelingen, die Bande in eine Falle zu locken und sie auffliegen zu lassen?
