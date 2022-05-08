Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 6Folge 121vom 08.05.2022
Folge 121: Sebastian Thieles letzter Fall

23 Min.Folge vom 08.05.2022Ab 12

Sebastian Thiele hat im Lotto gewonnen und will seinen Dienst quittieren. Abschließend übernimmt er für Lenßen & Partner noch einen letzten Fall. Die Ermittler werden dabei auf eine brutale Erpresserbande angesetzt. Bei der verdeckten Ermittlung fliegt Katja Hansens Tarnung auf und sie wird als Geisel genommen. Kann Sebastian Thiele seine Kollegin retten?

