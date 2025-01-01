Lenßen & Partner
Folge 133: Folter unter Freunden
22 Min.Ab 12
Ein junges Mädchen verschwindet spurlos. Ihr letztes Lebenszeichen ist ein schreckliches Horrorvideo: Das Mädchen wird von einem maskierten Mann durch den Wald gehetzt. Die Spur führt zu einer gewalttätigen Jugend-Gang. Doch der Anführer behauptet, das Mädchen nicht zu kennen. Die Ermittler durchsuchen daraufhin das Zimmer des jungen Mannes und finden weitere brutale Videos.
