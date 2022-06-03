Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schrei nach Liebe

SAT.1Staffel 6Folge 143vom 03.06.2022
22 Min.Folge vom 03.06.2022Ab 12

Bei der Wohnungsdurchsuchung eines mysteriösen Stalkers stoßen Lenßen und Partner auf geheime Fotos einer fremden Familie. Offenbar hat es der Psychopath auf die kleine Tochter abgesehen. Unbemerkt von ihren Eltern nimmt er Kontakt zu dem Mädchen auf. Sie schwebt in Lebensgefahr! Aber bevor die Ermittler den Verrückten überführen können, gerät die Situation außer Kontrolle ...

