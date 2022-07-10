Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 174vom 10.07.2022
22 Min.Folge vom 10.07.2022Ab 12

Während seiner Ermittlung auf einem abgelegenen Bauernhof macht Christian Storm eine unerwartete Begegnung: Eine hochschwangere Frau ist auf der Flucht und hat sich dort versteckt. Nur langsam gewinnt sie Vertrauen zu dem Ermittler. Dann setzen ihre Wehen ein, und es kommt zu Komplikationen. Die Zeit läuft gegen den Ermittler ...

