Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Ingo Lenßen beim Todespoker

SAT.1Staffel 6Folge 175
Ingo Lenßen beim Todespoker

Ingo Lenßen beim TodespokerJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 175: Ingo Lenßen beim Todespoker

21 Min.Ab 12

Ein braver Ehemann benimmt sich plötzlich sehr merkwürdig. Seine Frau ahnt Böses und schaltet Lenßen und Partner ein. Der Mann der Mandantin wurde beim Diebstahl von Sexspielzeug erwischt. Bei der Observation sehen die Ermittler, wie er splitternackt und schreiend auf die Straße rennt. Ingo Lenßen entscheidet sich dafür, in diesem Fall persönlich zu observieren ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen