Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Trügerisches Liebesglück

SAT.1Staffel 6Folge 177vom 10.07.2022
Trügerisches Liebesglück

Trügerisches LiebesglückJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 177: Trügerisches Liebesglück

22 Min.Folge vom 10.07.2022Ab 12

Die Mandantin glaubt, dass der neue Freund ihrer blinden Schwester ihr seine Liebe nur aus Geldgier vortäuscht. Ermittlungen ergeben, dass er Geldprobleme hat und unter Druck gesetzt wird. Als die Detektive ihn mit den Beweisen konfrontieren wollen, versucht er sich das Leben zu nehmen. Können die Ermittler einen Selbstmord verhindern und sein Geheimnis aufdecken?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen